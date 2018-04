Mameli (Intesa Sp): calo fiducia imprese-famiglie non per politica

Roma, 24 apr. - "Il calo della fiducia di imprese e famiglie ad aprile non appare dovuto alle difficoltà nel processo di formazione di un nuovo governo, in quanto le indicazioni sul clima economico nazionale (sia corrente che atteso) non sono peggiorate rispetto al mese scorso (almeno sinora, la situazione di stallo post-elettorale non ha prodotto significativi effetti sull'economia, né sui mercati finanziari)". E' quanto afferma il senior economist Direzioni Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, Paolo Mameli, sugli indici di fiducia.

"La flessione del morale delle imprese - prosegue - appare in qualche modo 'fisiologica' dopo i massimi decennali registrati lo scorso autunno, e risulta in linea con quanto sta avvenendo negli altri principali Paesi dell'eurozona. Il calo della fiducia delle famiglie è di entità modesta e mostra uno spaccato non univocamente negativo. In sintesi, il dato non è sorprendente né particolarmente preoccupante. Tuttavia, in Italia come nel resto dell'eurozona, il picco del ciclo (almeno in termini di ritmo di crescita congiunturale del Pil) potrebbe essere alle spalle, anche se è presto per ritenere esaurita l'attuale fase espansiva".