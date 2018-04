Milano, 24 apr. - Il Consiglio regionale lombardo ha preso atto stamane in apertura di seduta delle dimissioni da consigliere di Giorgio Gori. L'ex candidato per il centrosinistra alla guida della Regione aveva annunciato in una lettera del 16 aprile scorso di optare per la carica di sindaco di Bergamo, poiché la legge non consente di ricoprire contemporaneamente il ruolo di consigliere regionale e primo cittadino. Al suo posto è subentrato Michele Usuelli, della lista "Più Europa".