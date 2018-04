Governo, Savino (Fi): palese inadeguatezza M5S

Roma, 24 apr. - "L'inadeguatezza del M5s è palese e sta emergendo in tutta la sua ampiezza in una delle fasi più complicate della recente storia politica italiana. I grillini, accecati da una incontrollabile smania di potere, ancora non vogliono riconoscere che le elezioni le ha vinte il centrodestra. Il M5s è diviso al suo interno, non si capisce ora chi ne sia il leader, e sta emergendo una forte spaccatura fra i vertici e i militanti, quest'ultimi sempre più insofferenti alle giravolte tattiche dei loro 'portavoce' in Parlamento". Lo afferma Elvira Savino, deputata di Forza Italia.