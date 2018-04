Nucleare Iran, Teheran elogia sforzi Ue per salvare l'intesa

Roma, 24 apr. - Un alto funzionario iraniano ha accolto favorevolmente gli sforzi europei per salvare lo storico accordo nucleare con Teheran, avvertendo però questi Paesi che non dovrebbero pagare "un riscatto" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'inquilino della Casa Bianca ha minacciato di non rinnovare l'intesa del 2015, che ha frenato il programma nucleare iraniano in cambio dell'alleggerimento delle sanzioni contro Teheran.

Le minacce di Trump hanno provocato pressioni da parte dei funzionari europei in vista della scadenza del 12 maggio. "Abbiamo accolto con favore l'insistenza dell'Unione europea nel mantenere l'America nel JCPOA (accordo nucleare)", ha detto Ali Shamkhani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, in una conferenza stampa trasmessa in tv. "Ma se questo significa degradare la Repubblica islamica dell'Iran o pagare un riscatto a Trump, gli europei stanno commettendo un errore strategico", ha aggiunto.