Brunetta: Fi non ha posto veti, da M5s atteggiamento inaccettabile

Roma, 24 apr. - "Plauso al presidente Mattarella che sta tenendo la barra dritta nel rispetto della Costituzione. Non auspico nulla, so solo che il Paese ha bisogno di un governo". Lo scrive su Twitter Renato Brunetta, deputato di Forza Italia.

"Noi di Forza Italia non abbiamo mai messo veti su nessuno, il M5s invece ha posto veti su una parte della coalizione di centrodestra che ha vinto le elezioni. Cosa questa inaccettabile e non sostenibile dal punto di vista democratico", sottolinea in un successivo tweet.

E ancora: "La nostra è una Repubblica parlamentare e le maggioranze si formano in Parlamento. Certamente i gruppi parlamentari devono decidere cosa vogliono fare perché la gente si è un po` stufata, non capisce questi bizantinismi".