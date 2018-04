Roma, 24 apr. - "Il presidente Fico sta verificando l'ipotesi di un accordo Pd-M5s". Lo scrive su Facebook il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di `Liberi e Uguali`, Roberto Speranza. "Si confronteranno sui programmi. Giusto. Mi auguro si parlerà anche dell'idea che si ha di Democrazia. Per me il 25 Aprile è Libertà ed Eguaglianza. Spero lo sia davvero per tutti. Domani, come negli ultimi anni, sarò in corteo a Milano", aggiunge Speranza.