Parrini (Pd): confronto senza pregiudizi ma Di Maio inaffidabile

Roma, 24 apr. - "Arriviamo al confronto con rispetto istituzionale. Ascolteremo con attenzione e serietà ciò che Fico ci dirà. Faremo valutazioni corrette e giudicheremo i fatti delle prossime ore con grande serietà e misura. Siamo disposti a farci stupire ? Andiamoci piano. Diciamo che non andiamo pieni di pregiudizi". Lo ha detto il senatore dem renziano Dario Parrini, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei, in merito ad un possibile accordo tra M5S e Pd sulla nascita del nuovo governo.

"La questione fondamentale - ha aggiunto Parrini - è che noi abbiamo posto delle pregiudiziali di programma. Per fare una trattativa occorre essere sicuri dell'affidabilità dell'interlocutore. Fino ad oggi prove di affidabilità non ne abbiamo avute molte. E il simbolo di questa scarsa affidabilità è stato Luigi Di Maio. Lui è l'uomo che diceva che con Salvini si potevano fare grandi cose. E questo nessuno lo ha dimenticato".

"La spregiudicatezza di Di Maio - ha concluso Parrini - che abbiamo visto in queste settimane esce molto malconcia, indipendentemente da quale sarà il risultato dell'esplorazione di Fico. Siamo di fronte all'incarico alla terza carica dello Stato o all'inizio della fine della candidatura a premier di Luigi Di Maio? Non è un fatto politico di secondo piano".