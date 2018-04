Francia, fermato Bolloré, sospetti corruzione in Guinea e in Togo -2

Roma, 24 apr. - In un comunicato, Il gruppo francese Bolloré smentisce "formalmente" di aver commesso irregolarità nelle sue attività in Africa, dopo l'arresto del suo amministratore delegato Vincent Bolloré per sospetto di corruzione in merito all'assegnazione di concessioni portuali in Guinea e Togo .

"Il gruppo Bolloré nega formalmente che la sua società controllata SDV Africa abbia commesso irregolarità. I servizi relativi a questi fatturati sono stati effettuati in piena trasparenza", ha affermato il gruppo in una nota.

"Il collegamento che si cerca di fare cerca tra tali concessioni e operazioni di comunicazione è privo di qualsiasi fondamento economico e rivela un grave fraintendimento di questo settore", si legge ancora nella dichiarazione del gruppo Bolloré.

"Di fronte a una forte concorrenza, sono le competenze riconosciute del gruppo, le sue capacità finanziarie, la sua rete industriale, le sue competenze portuali da oltre 30 anni, gli investimenti che fa sul continente africano che gli permettono di aggiudicarsi concessioni portuali ", si legge ancora nel comunicato.