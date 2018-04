Consultazioni,Marcucci:con M5s preoccupano distanze tra programmi

Roma, 24 apr. - "Credo che andrà una delegazione oggi. Deciderà Orfini. Io ho ricevuto una convocazione da parte del segretario reggente Martina". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci intervistato a Radio anch'io sulle consultazioni per la formazione del governo che oggi farà il presidente della Camera Roberto Fico.

"Noi siamo disponibili a un confronto. Non ho capito se la cosa riguarda solo il Pd o se riguarda Bonino, Nencini e Lorenzin. Perche il Pd si è candidato con una coalizione. Il momento è delicato e i numeri sono risicati. Io sono preoccupato per le distanze programmatiche" ha ricordato Marcucci. "Per esempio il piano sugli investimenti del paese: per esempio la Tap, la Tav. Ma Andremo ad ascoltare e ci faremo un`opinione. Mi domando se sia Fico il candidato a poter fare questo - ha aggiunto -. Secondo me questo tentativo è più che altro istituzionale. E` Fico il candidato a premier in grado di far fare dei passi indietro molto importanti e molto rilevanti su questioni su cui il m5s si è speso in questi ultimi anni? Vedremo. Io credo che sia difficile, quasi impossibile. Vorrebbe dire rinnegare gran parte del loro programma elettorale. E devono capire se a fronte di un`operazione del genere perderanno dei parlamentari. Se perdono 5 senatori la maggioranza non c`è più".