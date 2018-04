Toninelli: flat tax può diventare progressiva,con M5s cambiamento

Roma, 24 apr. - "Qualcuno fa finta di non capire o magari conosce poco la materia. La flat tax può diventare progressiva utilizzando la leva delle esenzioni, deduzioni e detrazioni fiscali.Il Movimento 5 Stelle tiene fortemente al principio costituzionale della progressività dell'imposizione e infatti abbiamo presentato una riforma dell'Irpef con tre aliquote". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S, Danilo Toninelli.

"Tuttavia in tempi non sospetti abbiamo inserito nel nostro programma l'idea di una tassazione ridotta o piatta a carico dei redditi marginali, ossia di ciò che si guadagna in più rispetto al biennio o triennio precedente - conclude Toninelli -. Così si incoraggia l'aumento e l'emersione della ricchezza. Abbiamo un programma chiaro che mettiamo al servizio dei cittadini per un governo del cambiamento".