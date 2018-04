In Borsa Vivendi e Tim snobbano guai "patron" Bollore. Male holding

Roma, 24 apr. - Vincent Bollorè, deus ex machina, di Tim e Vivendi, in stato di fermo a Nanterre.

Lo scrive il quotidiano Le Monde specificando che la custodia da parte della polizia riguarda ipotesi giudiziarie di "corruzione di funzionari pubblici stranieri" in merito alle condizioni per l'ottenimento nel 2010 di due dei sedici terminali container gestiti dal gruppo Bolloré nel continente africano, uno a Lomé, il Togo , l'altro a Conakry, in Guinea .

Una notizia che non scuote i titoli delle due società, Tim e Vivendi, che sono nel bouquet del finanziere bretone, rispettivamente quotate a Milano e Parigi.

Sul listino meneghino, Tim viaggia con una leggero rialzo dello 0,25%, nella capitale della "granduer" Vivendi registra una marginale flessione dello 0,75%.

Discorso diverso per la holding di famiglia Bollorè, che sempre a Parigi lascia sul terreno il -5%. La holding opera in oltre 100 paesi, in molteplici settori, tra cui logistica shipping, con una forte presenza in Africa.