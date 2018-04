Tim, auspicio di Genish: ci vediamo l'anno prossimo

Milano, 24 apr. - "Ci vediamo l'anno prossimo". Questo l'auspicio con cui l'ad di Tim, Amos Genish, ha chiuso il sui intervento in assemblea dove ha illustrato a grandi linee il piano presentato la mercato a marzo. Genish ha evidenziato come la fase di grande cambiamento in atto "richiede un grande sforzo da parte nostra. Dobbiamo lavorare insieme con tutti. E questop è anche il mio auspicio. Ci vediamo l'anno prossimo",

Oggi l'assemblea vota sulla sua cooptazione in cda dopo le pesanti polemiche tra i soci Ellitt e Vivendi delle scorse settimane. Tuttavia anche Elliott ha più volte espresso, nei giorni scorsi, la sua volontà di voler sostenere l'attuale ad, Genish, anche nel caso di sostistuzione dei consiglieri Vivendi.

L'assemblea chiamata al rinnovo del cda di Tim è quella del 4 maggio dopo che il tribunale ieri ha accolto il ricorso del gruppo francese azionista di Tim con il 23,94% di non votare sulla integrazione dell'odg di revoca dei 6 amministratori in quota Vivendi e nomina di altri 6 proposti dal fondo Elliott che avava appunto chiesto che su questo si votasse nell'assemblea di oggi, richiesta accolta dai sindaci e respinta invece a maggioranza da parte del cda che si è dimesso.