Genocidio armeni, assessore lombardo Galli: vicini a loro comunità

Milano, 24 apr. - "Desidero esprimere tutta la mia vicinanza morale alla comunità armena di Milano e all'Unione armeni d'Italia e, naturalmente, a tutte le comunità armene nel mondo, in questo giorno in cui si celebra il ricordo dell'immane tragedia che ha colpito questo popolo nel XX secolo". E' quanto ha dichiarato l'assessore all'Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, ricordando "un genocidio che ha causato oltre un milione e mezzo di vittime innocenti, iniziato con gli arresti di quella famigerata notte a Costantinopoli, tra il 24 e il 25 aprile del 1915, con centinaia di migliaia di persone giustiziate, deportate, morte di stenti: si trattò di una repressione (senza eguali) contro la libertà di un popolo, contro la sua sacrosanta aspirazione all'autodeterminazione, contro la sua antica Chiesa apostolica".

"Una persecuzione che si configurò come il tragico preludio e come l'anticipazione di un secolo che sarebbe stato segnato in profondità dai genocidi" ha rimarcato l'assessore, aggiungendo "auspico che al più presto anche il governo turco di Ankara (per quanto abbia recentemente fatto dei piccoli passi in avanti in questa direzione) arrivi a riconoscere, nelle motivazioni e nelle dimensioni messe a fuoco dagli storici, il genocidio armeno". "Negarlo significa voltare le spalle alla storia - ha concluso - negarlo significa far morire tutte quelle vittime una seconda volta, il 24 aprile di ogni anno".