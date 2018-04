Prezzi immobili stabili in Lombardia in primo trimestre 2018

Milano, 24 apr. - Nel primo trimestre del 2018 il mercato immobiliare in Lombardia è in una situazione di sostanziale stabilità, soprattutto per il settore delle vendite, reduce da un anno in perdita. È la stima dell'Osservatorio sul mercato residenziale di Immobiliare.it. L'oscillazione per quanto riguarda i prezzi medi degli immobili in vendita si ferma al punto di pareggio, mentre il mercato delle locazioni guadagna uno 0,5% a livello regionale nel primo trimestre dell'anno. Il prezzo medio richiesto da chi vende un'abitazione in Lombardia, a marzo 2018, è stato pari a 1.986 euro al metro quadrato, poco più di quanto viene chiesto in media in Italia (1.895 euro al metro quadrato). Sul fronte affitti invece la distanza con la media italiana aumenta: i canoni della regione sono di 11,07 euro al metro quadrato e contro gli 8,61 richiesti in media a livello nazionale.

Tornando all'andamento dei prezzi nel corso dei mesi e puntando la lente sulle città lombarde, si scopre come 9 su 12 capoluoghi aprano il nuovo anno con valori delle compravendite ancora in negativo. Bene invece Milano, Varese e Sondrio: quest'ultima città in particolare registra nel primo trimestre del 2018 un incoraggiante +1,9% nei prezzi delle case in vendita. Milano, Como e Monza, invece, si aggiudicano il podio delle più care, tutte sopra i 2.000 euro al metro quadrato. Il capoluogo più economico in cui comprare casa in regione è Cremona, che con i suoi 1.161 euro al metro quadrato si posiziona del 42% sotto la media regionale.

In leggera ripresa la situazione delle locazioni (+0,5% a marzo 2018). A differenza del mercato delle compravendite, in questo settore di mercato sono solo quattro i capoluoghi che aprono l'anno con segno negativo: si tratta di Varese, Sondrio, Mantova e Como; quest'ultima è anche la città a registrare la perdita maggiore (-2,6%). Considerevole invece l'aumento dei valori delle locazioni a Monza (+1,7%) subito seguita da Cremona, Bergamo e Pavia, i cui incrementi nei prezzi superano il punto percentuale. Come per le compravendite anche per le locazioni Cremona è la più economica, con un prezzo al metro quadrato di 6,27 euro. Oltre che a Milano, dove si registrano prezzi da record (16,33 euro al metro quadrato), l'altra città lombarda in cui costa caro affittare una casa è Como, dove per un bilocale di 65 metro quadrato servono in media 649 euro.