Eurozona: Intesa Sp lima Pil 2018 a +2,2%. Euforia 2017 un ricordo

Roma, 24 apr. - Il calo dell'indice Ifo in Germania registrato in aprile "non è isolato anche in Italia e Francia questa mattina, la fiducia presso le imprese ha perso ancora quota. Il messaggio è univoco la crescita Eurozona si sta spostando su ritmi più vicini a 0,45% dal +0,6% , più debole rispetto allo 0,5% implicito nelle stime Bce di marzo scorso", scrive Amma Maria Grimaldi, senior economist di Intesa Sanpaolo.

"Rivediamo le nostre stime di crescita per il Pil dell' Eurozona per il 2018 al 2,2% da un precedente 2,4%, nulla di drammatico si cresce ancor al di sopra del potenziale, ma come dire l'euforia di fine 2017 è orami un ricordo", sottolinea Grimaldi.