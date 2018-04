Tim, Bernabè: società importante per Italia, clima sbagliato

Milano, 24 apr. - Lo scontro in corso su Tim ha generato "un clima sbagliato con gravi ripercussioni in termini reputazionali. Auspico che tutti i soci operino fattivamente nel futuro". Lo ha detto il vicepresidente di Tim, Franco Bernabè aprendo i lavori dell'assemblea di Tim in riferimento allo scontro Tra Vivendi e il fondo attivista Elliott.

Bernabè, ricordando il legame che lo lega a Tim di cui è stato ad e presidente nel passato, ha sottolineato come Tim sia una "realtà importante per l'Italia, per tutti coloro che ci lavorano per tutti i cittadini italiani". "Serve - ha detto - un attegiamento meno conflittuale e più attento agli interessi complessivi di tutti gli azionisti".