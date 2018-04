Caruana Galizia, Malta: "Inchiesta non risparmierà nessuno" -2

Roma, 24 apr. - In questa indagine, che ha attirato l'attenzione del mondo su Malta, "nessuno sarà protetto e lo abbiamo detto fin dal primo giorno", ha insistito il capo della diplomazia maltese. "Se qualcuno porterà informazioni, prove del coinvolgimento di questa o quella persona, l'offerta di ricompensa da milioni di euro che abbiamo annunciato è ancora valida".

Quarantacinque giornalisti di tutto il mondo hanno recentemente rilevato il lavoro d'indagine di Daphne Caruana Galizia sulla corruzione nel più piccolo paese dell'Unione europea nell'ambito del "Progetto Daphne", condotto dal consorzio "Storie proibite". Per sei mesi, questi 45 giornalisti di 18 media internazionali hanno lavorato insieme per spulciare l'enorme massa di documenti lasciati da Caruana Galizia, uccisa il 16 ottobre 2017, all'età di 53 anni, nell'esplosione della sua autobomba. "Posso capire la mobilitazione dei media internazionali su questo caso", ha detto Abela, "se lo merita, ma mi piacerebbe conoscerne le ragioni". "C'è stato recentemente un altro caso, in Slovacchia, l'assassinio di un giornalista e la sua fidanzata, e vedo che non c'è stata la stessa mobilitazione di un consorzio di giornalisti", ha concluso il ministro Abela.

(fonte afp)