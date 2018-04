Caruana Galizia, Malta: "Inchiesta non risparmierà nessuno"

Roma, 24 apr. - I possibili mandanti dell'assassinio a Malta della giornalista e blogger anti-corruzione Daphne Caruana Galizia saranno perseguiti, "chiunque essi siano": lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri maltese, Carmelo Abela, di passaggio a Parigi. "Il governo maltese sta dando a questo caso tutta l'attenzione di cui ha bisogno", ha commentato il capo della diplomazia. "Vogliamo scoprire chi è il mandante di queste tre persone attualmente detenute".

Tre uomini, conosciuti dalla polizia maltese per le loro attività criminali, sono stati arrestati e accusati dell'omicidio il 5 dicembre scorso. Si sono dichiarati non colpevoli di aver fabbricato la bomba che ha ucciso la giornalista e di aver partecipato a un'organizzazione criminale. "Il governo maltese vuole sapere se hanno agito da soli o se hanno uno sponsor", ha aggiunto il ministro Abela. "Chiaramente, se ci sono prove del fatto che hanno agito per conto di qualcuno, questo qualcuno, chiunque esso sia, sarà assicurato alla giustizia".

