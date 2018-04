Istat: a marzo surplus commerciale extra-Ue scende a 3,8 mld

Roma, 24 apr. - Nel mese di marzo, l'avanzo commerciale extra-Ue è stimato 3.832 milioni, in riduzione rispetto a +4.168 milioni di marzo 2017, mentre aumenta nell'interscambio di prodotti non energetici (da +7.049 di marzo 2017 a +7.195 milioni a marzo 2018). Lo comunica l'Istat.

A marzo 2018, aumentano entrambi i flussi commerciali: per le esportazioni (+4,5%, per le importazioni (+2,1%).

L'incremento congiunturale delle vendite verso i paesi extra Ue è esteso a tutti i raggruppamenti principali di industrie, con l'eccezione dei beni intermedi (-3,9%) e dell'energia (-2,8%). Dal lato dell'import, l'aumento congiunturale è più ampio per l'energia (+5,0%) e i beni di consumo durevoli (+3,8%), di intensità minore per i beni di consumo non durevoli e i beni strumentali (+1,4% entrambi).

Il surplus commerciale è stimato pari a +3.832 milioni, in riduzione rispetto a +4.168 milioni di marzo 2017, mentre aumenta nell'interscambio di prodotti non energetici (da +7.049 di marzo 2017 a +7.195 milioni a marzo 2018). Nei primi tre mesi del 2018, il saldo risulta positivo per 5,2 miliardi.