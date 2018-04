Governo, Parrini: è finita la corsa di Di Maio premier?

Roma, 24 apr. - "Da giorni la posizione del Pd è netta e seria. Gli altri partiti menano il can per l'aia: il M5s ad esempio non ha chiarito se l'incarico a Fico è solo un fatto istituzionale o anche la fine della corsa a premier di Di Maio". Lo afferma il senatore dem Dario Parrini.

"Esistono uomini per tutte le stagioni, per tutti i programmi e per tutte le colazioni - si chiede il parlamentare -. Si è cambiata idea sulle riforme dei governi del Pd? Indipendentemente dall'esplorazione di Fico, queste sono cose che l'opinione pubblica deve sapere".