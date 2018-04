Eritrea, analista usa: visita Yamamoto? Incoraggiante per disgelo -3

Roma, 24 apr. -

"Un impegno costruttivo" con Asmara da parte di Washington, rispetto "alla politica punitiva" adottata dalla precedente amministrazione di Barack Obama, potrebbe anche "portare miglioramenti della situazione dei diritti umani in Eritrea", ha concluso Bruton. L'amministrazione di Obama ha infatti sostenuto nel 2009 l'adozione di sanzioni Onu contro Asmara per presunto sostegno ai jihadisti somali Shebab. Accusa non dimostrata negli ultimi anni dagli esperti delle Nazioni unite incaricati delle indagini. Asmara ha sempre bollato le sanzioni come "ingiuste e illegali".