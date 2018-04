Eritrea, analista usa: visita Yamamoto? Incoraggiante per disgelo -2

Roma, 24 apr. -

Per l'analista americana, infatti, proprio i rapporti tesi tra Washington e Asmara "hanno impedito finora di arrivare a una soluzione del conflitto al confine tra Eritrea ed Etiopia e hanno offerto spazio alle nazioni del Golfo per incrementare la loro presenza militare nel Corno d'Africa". La guerra in corso dal 2015 nello Yemen e la crisi tra i Paesi del Golfo hanno in effetti avuto ripercussioni nella regione africana, portando gli Emirati arabi uniti, già presenti militarmente in Somalia, a posizionarsi nel porto eritreo di Assab, sul Mar Rosso, a fronte dell'impegno assunto da Asmara al fianco della coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita in Yemen. Riad ha invece iniziato a costruire una propria base militare a Gibuti.

"Rapporti migliori con l'Eritrea consentiranno agli Stati Uniti anche di avere più influenza nel Corno d'Africa in un momento in cui l'instabilità, soprattutto in Etiopia e in Somalia, sta assumendo proporzioni da crisi", ha rimarcato Bruton. Chiaro il riferimento alle proteste antigovernative in atto dalla fine del 2015 in Etiopia, dove ancora oggi vige lo stato di emergenza nonostante le aperture dimostrate dal nuovo premier Abiy Ahmed, insediatosi solo all'inizio del mese, ma soprattutto alla fragilità della Somalia, già dilaniata da 30 anni di guerra civile e oggi di fatto teatro dello scontro in atto tra Qatar e Turchia da una parte, Emirati e Arabia Saudita dall'altra, per aver deciso di mantenere una posizione di neutralità nella disputa scoppiata lo scorso giugno tra i Paesi del Golfo. (Segue)