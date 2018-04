Eritrea, analista usa: visita Yamamoto? Incoraggiante per disgelo

Roma, 24 apr. - La prima visita da "oltre un decennio" di un vicesegretario di Stato americano in Eritrea è "un segnale incoraggiante del fatto che il governo Usa intende fare la sua parte per normalizzare i rapporti" dopo anni di politica di isolamento nei confronti di Asmara. Una normalizzazione delle relazioni bilaterali che potrebbe favorire una "risoluzione al conflitto tra Eritrea ed Etiopia", il cui confine è ancora militarizzato a 18 anni dalla fine della guerra del 1998-2000, così come un "miglioramento della situazione dei diritti umani in Eritrea", denunciata più volte dall'Onu e da organizzazioni umanitari come fattore scatenante dei flussi di migranti eritrei arrivati in Europa. Così Bronwyn Bruton, vicedirettrice dell'Africa Center del think tank americano Atlantic Center ed esperta di Corno d'Africa, ha commentato la visita di Donald Yamamoto in corso ad Asmara, da dove poi proseguirà alla volta di Gibuti, prima di concludere il tour regionale il 26 aprile ad Addis Abeba.

"E' la prima volta in oltre un decennio che un vicesegretario di Stato americano visita l'Eritrea", ha rimarcato Bruton, rispondendo via email a una richiesta di commento di askanews. Per Bruton, che ha più volte visitato l'Eritrea, incontrando il presidente Isaias Afewerki, funzionari di governo, diplomatici e personale Onu, questa visita è "un segnale incoraggiante del fatto che il governo americano intende fare la sua parte per cercare di normalizzare i rapporti, uno sforzo atteso a lungo". (Segue)