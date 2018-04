Consultazioni, Bonino: ci dispiace se Fico incontra solo il Pd

Roma, 24 apr. - "Ci dispiacerebbe se Fico non incontrasse gli elementi, seppur minori della coalizione". Lo ha detto a Radio anch'io su Rai Radio uno Emma Bonino, leader di Più Europa. "Se andremo anche noi ad incontrare Fico? No, non lo sappiamo. Infatti ci stiamo interrogando sul da farsi - ha risposto la parlamentare -. Non è chiaro che mandato abbia dato il Presidente a Fico. Non sappiamo se Fico incontrerà il Pd o anche gli altri elementi della coalizione, seppur minori. Certo ci dispiacerebbe".