Snam: al via assemblea soci, BlackRock al 4,66%

San Donato Milanese (MI), 24 apr. - Al via l'assemblea degli azionisti di Snam chiamata ad approvare il bilancio 2017. Secondo le risultanze del libro soci, gli azionisti rilevanti della società sono: Cdp Reti con il 30,1%, il patron di Iris Ceramica, Romano Minozzi, con il 5,77% e BlackRock con il 4,66%. E' presente, in proprio o per delega, il 67,29% del capitale.

Snam è titolare di azioni proprie pari al 3,5% del capitale sociale. Nella parte straordinaria dell'assemblea è stato votato l'annullamento di poco meno l'1% delle azioni proprie in portafoglio senza riduzione del capitale sociale.