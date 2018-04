Iran, Rohani a Trump: gravi conseguenze se lascia intesa nucleare

Roma, 24 apr. - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha avvertito oggi il suo omologo statunitense Donald Trump di non abbandonare l'accordo sul programma nucleare, che Teheran ha firmato con le potenze mondiali nel 2015, per non incorrere in "gravi conseguenze".

"Dico a quelli della Casa Bianca che, se non rispetteranno i loro impegni, il governo iraniano reagirà con fermezza", ha commentato Rohani in un discorso trasmesso in diretta dalla televisione di Stato.

"Se qualcuno tradirà l'accordo, deve sapere che dovrà affrontare gravi conseguenze", ha aggiunto il leader della Repubblica islamica, secondo quanto riferisce oggi il Guardian.