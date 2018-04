Addio a Mario Galbusera, il papà dei biscotti

Milano, 24 apr. - Si è spento all'età di 94 anni Mario Galbusera, il papà dei biscotti Galbusera, storica azienda valtellinese. Dei suoi 94 anni di vita, Galbusera ne ha trascorsi 60 in azienda trasformando la pasticceria fondata da suo papà Ermete in un grande stabilimento. Il primo, aperto nel 1950 col fratello Enea, era in quel di Morbegno, dove Mario era nato, ma 16 anni dopo sono costretti a trasferirsi a Cosio Valtellino per ampliare l'azienda che arriverà a contare 10 linee di produzione.

L'azienda sotto la guida di Mario, che dopo gli studi di ragioneria aveva studiato per qualche anno in Bocconi, cresce aprendo una nuova sede dedicata alle attività commerciali e di marketing ad Agrate Brianza e imponendosi come nome di riferimento sul mercato dell'alimentare italiano. Nel 2002 Mario Galbusera fu insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro.