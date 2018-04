Marcucci: M5s? Pd disponibile a confronto, ma programmi lontani

Roma, 24 apr. - "La nostra disponibilità al confronto c'è" ma "la situazione è molto delicata, i numeri in Parlamento sono molto risicati" e i programmi restano "lontani". Lo ha detto, intervistato a Radio anch'io su Rai Radio 1, il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci sul dialogo con il Movimento cinquestelle per la formazione del governo. "E' Fico il candidato premier del Movimento cinque stelle?" si chiede Marcucci, "è lui che potrà far fare passi indietro molto rilevanti su temi su cui il M5s ha speso anni?" per trovare un'intesa programmatica. "Mi pare difficile" aggiunge Marcucci. "Quando vi sarà una proposta chiara e condizioni definite" verrà convocata la direzione del Pd che "è giusto convocare", ha concluso.