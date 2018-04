Carelli:Berlusconi male assoluto?Di Battista libero di esprimersi

Roma, 24 apr. - "Penso che Berlusconi sia un avversario politico, che sia il capo di un partito politico come Forza Italia, che in questo momento non condivide quasi nessun valore con il Movimento 5 Stelle. Di Battista è libero di esprimere i propri concetti. In un movimento politico è normale che ci sia dialettica, che ci siano anche posizioni diverse. Questo è sempre successo nei grandi partiti sia del passato che di oggi". Così Emilio Carelli risponde alla domanda di Serena Bortone, ad Agora` Rai Tre, su Di Battista che ha definito Berlusconi "il male assoluto".