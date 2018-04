25Aprile: Coldiretti/Ixè: in viaggio 1 italiano su 3

Roma, 24 apr. - Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E` quanto emerge dall`analisi Coldiretti/Ixe` divulgata in occasione del 25 aprile che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di evasione degli italiani.

Tra gli italiani in viaggio ben sette milioni - precisa la Coldiretti - hanno colto l'opportunità di fare una, seppur breve, vera vacanza, dormendo almeno una notte fuori casa, spinti da sole e caldo sopra la media, dopo un inizio primavera più freddo e molto piovoso con la caduta a marzo del 74% di pioggia in più. Le mete preferite sono nell`ordine - continua la Coldiretti - il mare scelto dal 33% ma anche il turismo verde, tra campagne, parchi e oasi naturali (32%), che batte le città d`arte (20%), la montagna e i laghi.