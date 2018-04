Carelli: M5s indisponibile ad ammucchiate, serve governo politico

Roma, 24 apr. - "Non siamo disponibili ad ammucchiate, a governi di larghissime intese. Noi puntiamo ad un governo politico che governi il paese, che cambi il paese". Questa la dichiarazione di Emilio Carelli, parlamentare del M5s a Serena Bortone ad Agorà, Rai Tre, sulla possibilità di un appoggio del Movimento cinque stelle a governi del Presidente. E sulla necessità di modifica della legge elettorale, in caso di nuove elezioni, continua: "Sicuramente bisogna cambiare la legge elettorale. Contribuiremo al cambiamento della legge elettorale, ma non da posizioni di governo".