Roma, 24 apr. - "Noi non basiamo il nostro futuro sugli arbitrati ma sull'esecuzione dei progetti. Con Gazprom va trovato un settlement equo per entrambi. Faremo il possibile per rendere praticabile questa eventualità". Lo ha detto Stefano Cao, Ad di Saipem, nel corso del briefing con la stampa, parlando del contenzioso in essere con la società russa Gazprom.