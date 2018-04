Usa, Commissione Esteri approva nomina Pompeo a segretario di Stato

Roma, 24 apr. - La commissione Affari esteri del Senato degli Stati Uniti ha votato ieri in favore della candidatura di Mike Pompeo a segretario di Stato, grazie alla decisione del senatore repubblicano Rand Paul di cambiare all'ultimo momento la sua posizione, accordando il proprio consenso. Scelto da Donald Trump, l'attuale direttore della Cia, Pompeo, deve ora attendere la conferma del Senato con un voto plenario che avrà luogo nel fine settimana.

Il via libera della Commissione è stato incerto fino all'ultimo, per l'opposizione dei membri democratici e del repubblicano Rand Paul, che si era pronunciato sempre contro la nomina di Pompeo, di cui non condivideva le decisioni sulla guerra in Iraq e sui programmi di sorveglianza dell'agenzia di intelligence. Ma ieri, poco prima del voto, Paul ha deciso di accordare il proprio sostegno al direttore della Cia. "Ho cambiato idea", ha spiegato. "Pompeo mi ha assicurato di avere appreso la lezione. Solo il tempo ci dirà se queste garanzie sono sincere oppure no".

(fonte afp)