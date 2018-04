Alphabet: boom utili con cambiamenti contabili, spese volano

New York, 24 apr. - Grazie a cambiamenti contabili e a introiti pubblicitari in aumento, Alphabet ha chiuso il primo trimestre del 2018 con utili e ricavi in rialzo e sopra le stime degli analisti. Il colosso tecnologico che controlla Google ha tuttavia registrato un balzo delle spese per attrarre traffico sui propri siti. Inoltre le spese per capitale sono quasi triplicate rispetto a un anno prima superando del doppio le previsioni del mercato. La trimestrale è stata pubblicata in vista dell'entrata in vigore nella Ue della General Data Protection Regulation, della quale Google si è detto pronto a rispettare i requisiti.

Nei tre mesi chiusi il 31 marzo scorso, Alphabet ha messo a segno utili per 9,4 miliardi di dollari, un balzo del 73% rispetto ai 5,4 miliardi del primo trimestre del 2017. Le nuove regole contabili, che di fatto costringono l'azienda a indicare il fair value di investimenti azionari come quello in Uber, hanno dato una spinta di 3,4 dollari agli utili per azione. Senza questo contributo e senza altre voci straordinarie, i profitti per azione hanno comunque superato il consenso pari a 9,28 dollari per titolo.

I ricavi sono saliti del 26% a 31,15 miliardi, sopra le previsioni del mercato per 30,29 miliardi.

Nel segmento Google - che include anche il sito di video YouTube - il fatturato è stato di 31 miliardi, in aumento dai 24,6 miliardi dei primi tre mesi del 2017. La voce "Other Bets" (in cui rientrano progetti come le vetture senza autista sotto il cappello Waymo), ha visto i ricavi passare a 150 milioni di dollari dai 132 milioni. Sotto la voce "Google other revenues" - nella quale ricadono le attività cloud e, per la prima volta, i termostati Nest - i ricavi sono saliti a 4,35 miliardi di dollari da 3,2 miliardi. Le vendite generate da pubblicità sono state di 26,64 miliardi, in rialzo dai 21,41 miliardi di un anno prima. Il costo per acquisire traffico è però balzato a 6,28 miliardi da 4,62 miliardi arrivando al 24% dei ricavi pubblicitari di Google. Le spese per capitale sono cresciute a 7,3 miliardi le spese per capitale, ben oltre i 3,5 miliardi calcolati dal mercato.

Agli analisti che temono un impatto negativo sulle attività pubblicitarie per via della General Data Protection Regulation, in vigore nella Ue dal 25 maggio prossimo, il Ceo di Google Sundar Pichai ha detto che il gruppo "si impegna a rispettare i requisiti" della legislazione, che non dovrebbe avrà un impatto negativo notevole. E' lui ad avere sottolineato che le attività pubblicitarie di Google sono legate soprattutto al motore di ricerca, "per cui dipendiamo da informazioni molto limitate, di fatto le parole chiave, al fine di mostrare una pubblicità rilevante o un prodotto".

Ruth Porat, direttore finanziario di Alphabet, ha detto in una nota che l'azienda ha "un insieme chiaro di opportunità entusiasmanti davanti a sé e la nostra crescita forte ci consente di investire in esse con sicurezza". Nella call, Porat ha spiegato che ad avere spinto al rialzo i costi sono stati soprattutto i data center, i cavi sottomarini e il completamento dell'acquisto, il mese scorso, del Chelsea Market a New York City. "Preferiamo possedere piuttosto che affittare immobili quando vediamo buone opportunità", ha detto.