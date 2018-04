Emiliano: Renzi lavori per costruire governo Pd-M5s

Roma, 24 apr. - Matteo Renzi lavori perchè la trattativa tra Pd e Movimento cinque stelle per la formazione di un governo vada a buon fine. A rilanciare la richiesta in una intervista al Corriere della Sera è Michele Emiliano, esponente della minoranza Dem, secondo il quale "nonostante il disappunto e l'amarezza per la sconfitta, lui deve lavorare affinchè questa trattativa vada in porto". A desiderare questo, sottolinea Emiliano, "adesso siamo una bella maggioranza. Ho sentito Franceschini, Fassino e Orlando che era contrario e poi ha cambiato idea".

"E' evidente - aggiunge - che il Pd o ci va tutto, su questa ipotesi, o non ci va. L'ex segretario va coinvolto in questo processo. Deve sentirsi protagonista. Renzi condiziona oltre il 50% del Pd. Chi pensa di ignorarlo o di trattarlo con la stessa arroganza che userebbe lui commette un errore gravissimo. Il bene del Paese viene prima della lotta interna". "Il partito non si può spaccare, sarebbe un danno enorme", ribadisce. Fico o Di Maio a Palazzo Chigi? "Per me è indifferente. Mattarella ha dato l'incarico a Fico ma se ci riesce Di Maio per me è la stessa cosa", conclude.