Cena glamour per Trump e Macron, oggi i colloqui politici -2

Roma, 24 apr. - Oggi, invece, Trump e Macron discuteranno di argomenti più seri. Il presidente francese proverà a convincere Trump a non abbandonare l'accordo sul programma nucleare iraniano e a non ritirare i militari statunitensi dalla Siria, un progetto che l'inquilino della Casa Bianca ha detto di voler realizzare "molto presto". Il capo di Stato francese, inoltre, renderà partecipe Trump della preoccupazione europea per le politiche protezionistiche statunitensi e cercherà di dissuadere la controparte dall'abbandonare l'accordo di Parigi sul clima, anche se non chiaro se e come verrà affrontato quest'ultimo dossier . Infine, tra gli argomenti in discussione dovrebbe esserci anche quello della protezione del liberismo, contro l'incremento dei nazionalismi e dell'autoritarismo nel mondo.

(con fonte afp)