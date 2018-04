Cena glamour per Trump e Macron, oggi i colloqui politici

Roma, 24 apr. - Lo sfarzo di Mount Vernon, la dimora storica di George Washington, una cena a base di agnolotti e sogliola di Dover, l'eleganza delle due first lady Melania e Brigitte, il feeling tra i due presidenti Donald Trump ed Emmanuel Macron. E' stata un'accoglienza calorosa quella riservata dall'inquilino della Casa Bianca al suo omologo francese, che ieri a Washington ha iniziato una visita di Stato che vivrà oggi il suo momento clou, con i colloqui politici con la controparte Usa.

Due ore di convivio, durante le quali a rubare l'occhio sono state soprattutto Melania e Brigitte. La loro eleganza non è passata inosservata, così come l'intesa tra le due first lady, in un clima disteso proseguito anche durante la visita di Macron e consorte alla Casa Bianca. Ospitati nella Sala Ovale, indicando i telefoni sulla scrivania, Brigitte ha chiesto a Trump in inglese: "E' con questi telefoni che ci chiamate?" E il presidente, con cortesia, ha replicato: "Sì, è con questi telefoni che vi chiamo. Sono sicuri, lasciate che ve lo dimostri".(Segue)