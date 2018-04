Lavrov: Usa lo dicono, ma non se ne vogliono andare dalla Siria

Mosca, 24 apr. - Gli Stati Uniti non lasceranno il territorio della Siria. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al termine dell'incontro dei ministri degli Esteri della SCO, l'organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Lavrov ha sottolineato che, contrariamente alle dichiarazioni del leader americano, Donald Trump, "in pratica, gli Stati Uniti si stanno stabilendo attivamente sulla sponda orientale dell'Eufrate e non se ne andranno. Là creano autorità locali. A proposito, sono attivamente incoraggiati dal presidente della Francia".

"Un certo numero di Paesi si sono schierati, vogliono il completo sovvertimento della Siria" ha detto Lavrov durante la diretta trasmessa da RT. "Gli Stati Uniti hanno giurato di avere un solo obiettivo: cacciare i terroristi dalla Siria, sconfiggere il cosiddetto Stato islamico", ha detto, lasciando intendere che la lotta allo Stato islamico in Siria è già da tempo conclusa.

Lavrov ha definito le dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron - che ha invitato a non ritirare le truppe - una posizione coloniale.