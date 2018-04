George H.W. Bush ricoverato il giorno dopo i funerali della moglie

Houston (Texas), 24 apr. - Il 41esimo presidente degli Stati Uniti, il 93enne George H. W. Bush, è stato ricoverato in ospedale domenica, poche ore dopo i funerali della moglie Barbara e si trova ora in terapia intensiva, dove "sta reagendo alle terapie e sembra sulla via del recupero", ha detto il portavoce della famiglia, Jim McGrath.

Affetto del morbo di Parkinson, che lo costringe da anni su una sedia a rotelle, sabato George H. W. Bush ha assistito a Houston ai funerali della consorte Barbara, sua moglie per 73 anni: il matrimonio più lungo nella storia delle presidenze americane. E domenica mattina è stato ricoverato all'ospedale Houston Methodist, a causa di un'infezione a cui è seguita una sepsi. Secondo una fonte vicina alla famiglia Bush, l'ex presidente è arrivato in ospedale in stato critico. (con fonte afp)