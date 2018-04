Moda, Unisalute: settore rafforza welfare integrativo

Roma, 23 apr. - Il settore della Moda rafforza il Welfare integrativo per i dipendenti con l'avvio di Sanimoda, fondo sanitario, che va ad affiancare il fondo pensionistico complementare Previmoda. Lo comunica una nota di Unisalute.

Le compagnie assicurative selezionate da Sanimoda per la gestione del suo Piano sanitario sono Unisalute (Gruppo Unipol) in coassicurazione con Generali Italia Italia, che gestiranno le prestazioni previste per i lavoratori e per il loro nucleo familiare.

Nato nel luglio 2017, il fondo sanitario integrativo Sanimoda, che si rivolge a una platea potenziale di 400.000 lavoratori, ha inaugurato lo scorso 1° aprile la copertura assicurativa a favore dei propri iscritti.

L'annuncio è stato dato oggi a Milano nel corso di una conferenza stampa, alla quale hanno partecipato Fiammetta Fabris, amministratore delegato di UniSalute (gruppo Unipol), Gianluca Brenna, Presidente del Fondo Sanimoda, Roberto Arioli, Presidente del Fondo Previmoda, e Giancarlo Bosser, Chief Life&Employee Benefits Officer di Generali Italia.