Da Fondazione Crt 1,5 mln per eventi di musica, teatro e danza

Torino, 23 apr. - La Fondazione CRT ha assegnato 1,5 milioni di euro a 129 eventi di musica, teatro e danza, in programma tra maggio e ottobre in Piemonte e Valle d'Aosta.

I contributi fanno parte della prima tranche di Not&Sipari 2018, il progetto della Fondazione Crt dedicato alla diffusione capillare delle rassegne culturali e degli spettacoli dal vivo sul territorio, favorendo la crescita qualitativa delle produzioni, il coinvolgimento dei giovani artisti nel circuito professionistico, l'avvicinamento di nuove fasce di pubblico alle manifestazioni e il senso di aggregazione tra le persone.

"Con il progetto Not&Sipari promuoviamo la realizzazione di eventi di musica, teatro, danza che creano un `effetto benessere' per le comunità attraverso la partecipazione culturale - ha commentato il presidente della Fondazione Crrt, Giovanni Quaglia -. Quest'anno abbiamo voluto garantire una diffusione ancor più capillare delle iniziative, sostenendo in particolare le proposte di dimensione locale, spesso radicate lontano dai grandi centri, che contribuiscono a rendere vivace il palinsesto culturale del territorio, favoriscono l'integrazione e l'inclusione sociale, rafforzano l'aggregazione tra i giovani".

"Not&Sipari favorisce l'emergere di idee nuove e sostenibili, capaci di coniugare innovazione culturale e interdisciplinarietà, stimolando l'avvicinamento di nuove fasce di pubblico e generando in tal modo un impatto sociale e culturale positivo - ha detto il Segretario Generale della Fondazione, Massimo Lapucci -. I progetti vengono selezionati non solo per il valore del contenuto artistico, ma anche tenuto conto delle capacità manageriali dei proponenti, elemento fondamentale anche per chi lavora nel mondo della cultura".

Una seconda tranche di contributi sarà assegnata alle iiziative in programma da novembre 2018 ad aprile del prossimo anno.

Not&Sipari ha sostenuto negli ultimi tre anni 518 iniziative, per un importo complessivo di oltre 6 milioni di euro.