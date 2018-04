Ei Towers, Ad: dossier Persidera guardato ma operazione complessa

Lissone (MB), 23 apr. - Ei Towers, la società delle torri controllata al 40% dal gruppo Mediaset, aveva guardato il dossier Persidera, presentando anche un'offerta non vincolante, ma poi l'analisi non era più proseguita in quanto l'operazione era complessa, sia per problemi Antitrust sia anche per l'ombra che la presenza di Vivendi - primo socio di Tim e secondo azionista del Biscione - poteva creare. Lo ha spiegato l'Ad di Ei Towers, Guido Barbieri, a margine dell'assemblea degli azionisti, in merito al processo di vendita da parte di Tim della sua società dei mux (il 20% è in mano a Gedi).

"Il dossier Persidera lo abbiamo preso in considerazione, l'abbiamo guardato nell'ottica di ottimizzare la nostra infrastruttura ma di fatto è un'operazione abbastanza complessa - ha detto - l'abbiamo guardata perchè era nostro dovere farlo ma abbiamo detto 'lasciamo perdere' anche perchè il potenziale di creazione di valore di questa operazione è pari o inferiore a quella di una piccola operazione di M&A che facciamo sul territorio, quindi abbiamo deciso di fare altro".