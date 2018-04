Ei Towers, Barbieri: nostre torri di tlc non sono in vendita

Lissone (MB), 23 apr. - Le torri di tlc del gruppo Ei Towers non sono in vendita e ipotesi di M&A che la mossa dei Benetton sulla spagnola Cellnex innescherebbe nel settore sono a oggi solo speculazioni. Lo ha spiegato Guido Barbieri, Ad di Ei Towers, la società delle torri partecipata al 40% da Mediaset, a margine dell'assemblea degli azionisti.

"Più che ipotesi mi sembrano delle speculazioni fino a questo momento", ha detto commentando le indiscrezioni di mercato di venerdì scorso che parlavano di un interesse della società spagnola per Ei Towers e Inwiti. "Certo, con il cambio dell'azionista rilevante in prospettiva si deve prendere in considerazione la possibilità di eventuali diverse strategie di crescita per Cellnex ma da qui a da dire che ci sono progetti di aggregazioni in vista ne corre, però vedremo".

"Se Cellnex deve espandersi nel mondo delle torri tlc è evidente che Ei Towers è uno dei soggetti potenziali a cui possono guardare anche se noi siamo più torri broadcaster, le torri tlc oggi rappresentano circa il 20% dei nostri ricavi - ha proseguito Barbieri - ma non è nelle nostre intenzioni dismettere le nostre attività nelle tlc (Towertel) e nella radio, anzi le stiamo sviluppando".

"Fanno bene a pensare" alla controllata Towertel "ma la risposta è no, le nostre torri di tlc non sono in vendita", ha detto ancora l'Ad di Ei Towers. "La mia sensazione comunque è che Cellnex guardi a grossi portafogli telco in Europa piuttosto che a noi".