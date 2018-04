Roma, 23 apr. - "La trattativa va avanti come è giusto e doveroso. Ilva è in amministrazione straordinaria, costa 30 milioni mese ai contribuenti, ci sono posti di lavoro e investimenti ambientali da tutelare. Appellarsi a Lega e 5S per bloccare l'attività di governo è surreale persino per i tuoi standard". Lo scrive su twitter il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, replicando al presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.