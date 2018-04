Dlgs assicurazioni, Ania: problemi su timing attuazione in Italia

Roma, 23 apr. - L'Ania condivide "pienamente" l'obiettivo generale di rafforzamento della trasparenza a tutela dei consumatori delle nuove regole in materia di distribuzione assicurativa previste dalla direttiva comunitaria 2016/97 ma esprime perplessità sul fatto che le novità raggiungano l'obiettivo previsto.

In particolare, in occasione di un'audizione davanti alle commissioni speciali di Camera e Senato il presidente dell'Ania Maria Bianca Farina ha messo in evidenza due problematiche. La prima riguarda il volume di informazioni e di documentazione da mettere a disposizione dei consumatori. "Le normative - ha detto - tendono ad aumentare la quantità delle informazioni da fornire al cliente, mentre sarebbero da privilegiare sinteticità e chiarezza, in particolare in un'ottica di semplificazione digitale".

La seconda considerazione riguarda il timing di attuazione in Italia. "La questione dei tempi dell'entrata in vigore - ha osservato il presidente dell'Ania - è una problematica tutta italiana, perchè da noi (a differenza della quasi totalità degli altri Paesi europei) le regole dei prodotti finanziari si applicano ormai da tempo ad alcuni dei prodotti assicurativi di investimento" per cui si applicano fin da ora le regole della Mifid2. Quindi ne deriva "nell'attuale periodo di transizione un'obiettiva sovrapposizione di normative da cui derivano incertezze interpretative e applicative per le imprese di assicurazione, i distributori e i consumatori".

L'Ania chiede quindi che "il decreto di recepimento della direttiva e l'azione concreta dell'Autorità di vigilanza possano correggere gli effetti del disallineamento sulla data di entrata in vigore della stessa rispetto a quella di Mifid2".