Furgone travolge una decina di pedoni a Toronto: autista fermato

Roma, 23 apr. - Un furgone bianco ha travolto tra gli otto e i dieci pedoni che camminavano lungo un marciapiede a Toronto, in Canada, secondo quanto riferito dalla polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:30 ora locale, le 19:30 in Italia in un incrocio trafficato, e fino a 10 persone potrebbero essere state colpite, hanno detto le fonti. Secondo alcuni organi di stampa locali potrebbero esserci dei morti. "Almeno quattro persone non danno più segni di vita", stando alle prime testimonianze raccolte.

Il furgone, che secondo alcune fonti, sarebbe stato preso a noleggio, è fuggito dalla scena dopo l'incidente, all'incrocio tra Yonge Street e Finch Avenue. Dopo una breve ricerca, il mezzo è stato individuato e l'autista è stato tratto in arresto. La polizia ha comunque chiesto alla gente di evitare l'area dell'incidente, sui cui è già stata aperta un'inchiesta. Al momento non è ancora chiaro se si sia trattato di un atto deliberato, di un attacco terroristico, del gesto di un folle o di un semplice fuoristrada.

L'Unità di crisi della Farnesina è al lavoro e verifiche sono in corso sui fatti e su un eventuale coionvolgimento di connazionali, hanno riferito fonti del ministero degli Esteri. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha così commentato ai giornalisti: "Ovviamente stiamo seguendo la situazione a Toronto. I nostri cuori sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti, ovviamente sapremo più cose e avremo altro da dire nelle prossime ore".