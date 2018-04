Fassino: Pd raccolga indicazioni di Mattarella

Roma, 23 apr. - "Fallito e archiviato, per esplicita ammissione di Di Maio, il tentativo di dar vita a un governo Lega - Cinque Stelle, si tratta adesso di raccogliere le indicazioni del Presidente della Repubblica, che ha esplicitamente conferito il mandato di verificare se sussistono le condizioni per un'intesa tra Cinque Stelle e Partito Democratico. È dovere del Pd non sottrarsi a questa verifica, portando al confronto le proposte più utili per dare al Paese un governo". Lo afferma Piero Fassino del Partito democratico.