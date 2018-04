Italia concede cittadinanza ad Alfie, il padre: battaglia... -2

Roma, 23 apr. - Il Christian Legal Center, che rappresenta i genitori di Alfie, ha aggiunto: "L'ambasciatore italiano ha urgentemente contattato la corte chiedendo che il governo italiano possa intervenire nel caso e chiedere il ritorno del cittadino Alfie Evans in Italia. Non sappiamo quale sarà la risposta e se interromperà la procedura per la fine del trattamento".

Intanto oggi circa 200 persone si sono presentate per protestare fuori dall'ospedale di Liverpool dopo che i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si sono rifiutati di intervenire nel caso.