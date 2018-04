Bimbo con due madri, Salvini: difenderò diritto per mamma e papà

Codroipo (Ud), 23 apr. - "Per la prima volta nella storia della Repubblica italiana, oggi a Torino è stato registrato all'Anagrafe comunale un bambino con due mamme e nessun papà. Io ritengo che nella vita privata ognuno abbia il diritto di fare quello che vuole e ovviamente non bisogna discriminare in base alle scelte di vita, alle preferenze o agli orientamenti. Lo Stato non deve entrare in camera da letto ma io finché ho voce e finché campo difenderò il diritto di ogni bambino di avere una mamma e un papà". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio elettorale a Codroipo, ultima tappa del suo tour in Friuli Venezia Giulia.