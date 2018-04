Nordcorea, Mattis: ci sono "molti motivi per essere ottimisti"

New York, 23 apr. - "In questo momento, penso che ci siano molte ragioni per essere ottimisti sul fatto che i negoziati" con la Corea del Nord "saranno fruttuosi. Lo vedremo". Lo ha detto il segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, in un messaggio su Twitter. Le sue parole seguono l'annuncio, giunto nella serata americana di venerdì scorso, giunto da Pyongyang, che fermerà (almeno temporaneamente) i suoi test missilistici e nucleari. La decisione della nazione più isolata al mondo è stata presa in vista di due appuntamenti cruciali: quello del 27 aprile tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong Un e quello potenziale tra fine maggio e inizio giugno tra Kim e il leader americano Donald Trump.

Durante il briefing con la stampa, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha detto che "la pressione massima" continua a essere esercitata e che non ci sarà un allentamento delle sanzioni contro la Corea del Nord "fino a quando non ci saranno azioni concrete verso una totale denuclearizzazione".